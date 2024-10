MotoGP Thailandia: Bagnaia trionfa sul bagnato, Marquez cade e il mondiale si riapre (Di domenica 27 ottobre 2024) Una domenica da cardiopalma in Thailandia, amici appassionati di MotoGP. L’acqua, la pioggia, le curve scivolose e soprattutto la grinta dei nostri piloti hanno reso questo GP di Buriram qualcosa che difficilmente dimenticheremo. Francesco Bagnaia, il nostro Pecco, ha danzato letteralmente sull’acqua e si è portato a casa una vittoria che non era solo necessaria, Sbircialanotizia.it - MotoGP Thailandia: Bagnaia trionfa sul bagnato, Marquez cade e il mondiale si riapre Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Una domenica da cardiopalma in, amici appassionati di. L’acqua, la pioggia, le curve scivolose e soprattutto la grinta dei nostri piloti hanno reso questo GP di Buriram qualcosa che difficilmente dimenticheremo. Francesco, il nostro Pecco, ha danzato letteralmente sull’acqua e si è portato a casa una vittoria che non era solo necessaria,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP, Bagnaia trionfa sul bagnato in Thailandia e accorcia in classifica su Martin - Bagnaia vince davanti a Martin sul bagnato del circuito di Buriram. Il due volte iridato ora ha 17 punti di svantaggio sullo spagnolo leader del mondiale ... (msn.com)

Bagnaia dopo il trionfo in Thailandia: "Gara infinita, vincere sul bagnato mi dà gusto" - In Thailandia Bagnaia vince per la prima volta in MotoGP sul bagnato, recuperando 5 punti a Martin dopo una gara mozzafiato: "Dedico il trionfo alla mia squadra, dopo il warm up non avevo buone ... (sport.sky.it)

MotoGp, in Thailandia vince Pecco Bagnaia. Martin, che chiude secondo, ora è più vicino - Una nuova vittoria per Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati trionfa nel Gp di Thailandia, 18/a prova del mondiale MotoGp. Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Pramac), leader della ... (msn.com)

Bagnaia trionfa nel Gp Thailandia di MotoGP dopo un lungo duello con Marquez, che poi cade: Martin 2° - Pecco Bagnaia vince il Gp Thailandia di MotoGP. Sul circuito di Buriram il pilota della Ducati è stato protagonista di una gara a dir poco incredibile ... (fanpage.it)