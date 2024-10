MotoGP gara GP Thailandia oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Lasi prepara alladel Gran Premio della, diciottesimo appuntamento del calendario 2024. La stagione del motomondiale sta per giungere al termine, con ancora soltanto due weekend dimancanti all’appello. La classifica piloti vede Jorge Martin in testa con un vantaggio di ventidue punti su Francesco Bagnaia. Lo spagnolo, che ha concluso lasprint thailandese alle spalle solo di Enea Bastianini, può ora permettersi di concludere le prossime gare in seconda posizione e ottenere comunque il titolo. VAI ALLATESTUALE LA REPLICA DELLAIn uno scenario delicato per la corsa al mondiale, lathailandese mette in palio punti preziosi. L’appuntamento è per le 9:00 italiane di domenica 27 ottobre, con l’evento che sarà disponibile inesclusivamente agli abbonati Sky.