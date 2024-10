Moto Gp: Bagnaia vince in Thailandia davanti a Martin. Su pista insidiosa e bagnata. Dove ci sono state 9 cadute (Di domenica 27 ottobre 2024) Grande Bagnaia! "Pecco", alla fine una una gara bagnata, Dove l'errore era dietro l'angolo, vince (in 43'38"108) e porta la sua Ducati sul gradino più alto del podio per la nona volta in stagione. Nel Gran Premio di Thailandia non sono, infatti, mancate le insidie dovute alla pioggia: ben nove sono state le cadute. Il podio odierno viene completato da Jorge Martin (+2"905), al secondo posto, e dal rookie Pedro Acosta (+3"800), al terzo L'articolo Moto Gp: Bagnaia vince in Thailandia davanti a Martin. Su pista insidiosa e bagnata. Dove ci sono state 9 cadute proviene da Firenze Post. .com - Moto Gp: Bagnaia vince in Thailandia davanti a Martin. Su pista insidiosa e bagnata. Dove ci sono state 9 cadute Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Grande! "Pecco", alla fine una una garal'errore era dietro l'angolo,(in 43'38"108) e porta la sua Ducati sul gradino più alto del podio per la nona volta in stagione. Nel Gran Premio dinon, infatti, mancate le insidie dovute alla pioggia: ben novele. Il podio odierno viene completato da Jorge(+2"905), al secondo posto, e dal rookie Pedro Acosta (+3"800), al terzo L'articoloGp:in. Suciproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp, in Thailandia vince Pecco Bagnaia. Martin, che chiude secondo, ora è più vicino - Una nuova vittoria per Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati trionfa nel Gp di Thailandia, 18/a prova del mondiale MotoGp. Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Pramac), leader della ... (msn.com)

MotoGP, Bagnaia vince in Thailandia e accorcia su Martin nella corsa al Mondiale - Pecco Bagnaia trionfa nel Gran Premio della Thailandia e riduce il distacco da Jorge Martin nella corsa al titolo mondiale. Lo spagnolo conclude al secondo posto, sfruttando una caduta di Marc Marquez ... (ilfattoquotidiano.it)

MotoGp, Thailandia: vince Bagnaia davanti a Martin. L'italiano ora è a -17 dallo spagnolo - L'italiano ora è a soli 17 punti dallo spagnolo, leader della classifica , a due gara dalla fine della stagione ... (tg.la7.it)

Bagnaia vince il Gran Premio in Thailandia - rancesco Bagnaia, in sella alla Ducati, ha vinto il Gp di Thailandia, 18/a prova del mondiale MotoGp. Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Pramac), leader della classifica, che vede il suo vantaggio ... (rainews.it)