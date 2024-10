Miss toglie la parrucca in passerella: “Una nera coi capelli corti può rappresentare la Francia” (Di domenica 27 ottobre 2024) Safiétou Kabengele si è tolta la parrucca sul palco del concorso Miss Grand International 2024. Il video è diventato virale. Si è classificata terza. Fanpage.it - Miss toglie la parrucca in passerella: “Una nera coi capelli corti può rappresentare la Francia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Safiétou Kabengele si è tolta lasul palco del concorsoGrand International 2024. Il video è diventato virale. Si è classificata terza.

