Mic: Usigrai, 'Report visionato da P.Chigi prima messa in onda? Rai smentisca' (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca". E' quando chiede in una nota l'Usigrai. "Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere - si legge -. Per questa ragione, a tutele dell'autonomia e indipendenza del servizio pubblico, ci aspettiamo una ferma smentita di quanto riportato dai quotidiani circa l'eventualità che la puntata di Report che andrà in onda stasera sia portata in visione, dal direttore degli Approfondimenti, Corsini, a Palazzo Chigi prima della sua messa in onda. La Rai in crisi di ascolti e di risorse ha bisogno di un vertice in grado di rilanciarla e non di dirigenti che rispondano a questo o quel partito prima che ai cittadini che pagano il canone". Liberoquotidiano.it - Mic: Usigrai, 'Report visionato da P.Chigi prima messa in onda? Rai smentisca' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "a Palazzodellain? La Rai". E' quando chiede in una nota l'. "Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere - si legge -. Per questa ragione, a tutele dell'autonomia e indipendenza del servizio pubblico, ci aspettiamo una ferma smentita di quanto riportato dai quotidiani circa l'eventualità che la puntata diche andrà instasera sia portata in visione, dal direttore degli Approfondimenti, Corsini, a Palazzodella suain. La Rai in crisi di ascolti e di risorse ha bisogno di un vertice in grado di rilanciarla e non di dirigenti che rispno a questo o quel partitoche ai cittadini che pagano il canone".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

USIGRAI * PROGRAMMA “REPORT” – RANUCCI: «È STATO VISIONATO A PALAZZO CHIGI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA? SE SÌ, LA RAI SMENTISCA» - Usigrai: Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca. Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere. Per questa ragione, a tutele ... (agenziagiornalisticaopinione.it)

Usigrai: Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca. - Usigrai: Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca. (agenziagiornalisticaopinione.it)

Report, nuovo caso Boccia: “Coinvolti Mic e Fdi”/ Ranucci: “Giuli rischia? Non so”. Inchiesta ‘Cutro segreta’ - il quotidiano Repubblica aveva sostenuto che questi avrebbe passato dei documenti a Report, una circostanza che non risulta a Sigfrido Ranucci. D’altra parte, il conduttore e giornalista ha ... (ilsussidiario.net)

Ranucci: “A Report sveleremo un nuovo caso Boccia che coinvolge ancora il Mic e le alte cariche di FdI. Giuli in bilico? Non so" - È una persona che in Rai può dare ancora molto", dice il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parlando della prima puntata del programma, in onda domenica 27 ottobre su Rai3. "È un nuovo ... (repubblica.it)