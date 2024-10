Meloni sollecita risposte per l’emergenza in Emilia-Romagna: richiesti 50 milioni di euro (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Gli eventi climatici eccezionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna nello scorso fine settimana hanno sollevato un allerta sulla vulnerabilità del territorio. Irene Priolo, presidente facente funzioni della regione, ha avuto un colloquio fondamentale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso della conversazione, Priolo ha menzionato la necessità immediata di un sostegno finanziario per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi, sottolineando l’urgenza di azioni preventive per la sicurezza e la sostenibilità del territorio. La richiesta di finanziamento per l’emergenza La telefonata tra Priolo e Meloni ha avuto luogo questa mattina e ha posto al centro della discussione la richiesta di un primo stanziamento di 50 milioni di euro. Gaeta.it - Meloni sollecita risposte per l’emergenza in Emilia-Romagna: richiesti 50 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Gli eventi climatici eccezionali che hanno colpito l’nello scorso fine settimana hanno sollevato un allerta sulla vulnerabilità del territorio. Irene Priolo, presidente facente funzioni della regione, ha avuto un colloquio fondamentale con la presidente del Consiglio Giorgia. Nel corso della conversazione, Priolo ha menzionato la necessità immediata di un sostegno finanziario per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi, sottolineando l’urgenza di azioni preventive per la sicurezza e la sostenibilità del territorio. La richiesta di finanziamento perLa telefonata tra Priolo eha avuto luogo questa mattina e ha posto al centro della discussione la richiesta di un primo stanziamento di 50di

