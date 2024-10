Materasso gettato nella discarica, ritrovati 50mila euro: la storia da Montebelluna (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio incredibile è accaduto a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove un Materasso scartato si è rivelato un vero e proprio tesoro. All’interno si trovavano infatti 50mila euro in contante, insieme a gioielli e carte di credito, tutto frutto di una distrazione da parte della donna delle pulizie. Questo caso, che ha suscitato grande curiosità e incredulità, mette in luce quanto sia importante prestare attenzione a ciò che consideriamo inservibile. L’errore fatale della donna delle pulizie La vicenda ha inizio nella mattinata di ieri quando la donna delle pulizie si reca presso l’abitazione di una pensionata di Montebelluna. La colf, ignara del valore di ciò che stava per smaltire, si era accorta di un vecchio Materasso che occupava spazio nel garage. Gaeta.it - Materasso gettato nella discarica, ritrovati 50mila euro: la storia da Montebelluna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio incredibile è accaduto a, in provincia di Treviso, dove unscartato si è rivelato un vero e proprio tesoro. All’interno si trovavano infattiin contante, insieme a gioielli e carte di credito, tutto frutto di una distrazione da parte della donna delle pulizie. Questo caso, che ha suscitato grande curiosità e incredulità, mette in luce quanto sia importante prestare attenzione a ciò che consideriamo inservibile. L’errore fatale della donna delle pulizie La vicenda ha iniziomattinata di ieri quando la donna delle pulizie si reca presso l’abitazione di una pensionata di. La colf, ignara del valore di ciò che stava per smaltire, si era accorta di un vecchioche occupava spazio nel garage.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treviso - colf butta vecchio materasso di un’anziana : all'interno 50mila euro di risparmi - Disavventura a lieto fine per un’anziana di Montebelluna, nel Trevigiano, che ha visto (quasi) sfumare in un attimo i risparmi di una vita intera. Per anni la donna aveva conservato gioielli di famiglia, denaro contante e carte di credito, per un ... (Tg24.sky.it)

Porta il materasso in discarica - dentro c'erano soldi e gioielli per 50mila euro - Soldi, gioielli e carte di credito, per un valore complessivo stimato di quasi 50mila euro, erano stati nascosti all'interno di un materasso buttato per errore in discarica. C'è mancato davvero poco, sabato 26 ottobre, perché una pensionata di ... (Trevisotoday.it)

Getta il materasso in discarica, ma dentro c’erano 50 mila euro - hanno riaperto uno dei Card della città dove era stato gettato per errore il prezioso materasso. Ritrovato poi nella tarda serata, gli uomini dell’Arma hanno restituito tutto alla legittima ... (nuovavenezia.gelocal.it)

La colf butta via il vecchio materasso: dentro c'erano 50mila euro e gioielli. Il tesoretto dell'anziana recuperato in discarica - MONTEBELLUNA (TREVISO) - Butta via il vecchio materasso ma dentro c'erano soldi, gioielli e carte di credito. Un tesoretto da 50mila euro, che l'anziana aveva accumulato nel corso di ... (ilgazzettino.it)

Autofficina con discarica abusiva sequestrata nell'Avellinese - Sequestrata a Cervinara, in provincia di Avellino, un'autofficina che operava senza alcuna autorizzazione. I militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto all'interno del capannone diversi ... (ansa.it)

Cervinara, sequestrata officina abusiva con annessa discarica - Il titolare aveva adibito l’intera area antistante del capannone ad una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto dove erano stoccati, tra l’altro, pneumatici e pezzi di carrozzeria ... (ilmattino.it)