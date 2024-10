Quotidiano.net - L’ora dell’Euro 5+. Sym, che scatto. Il futuro è ADX

(Di domenica 27 ottobre 2024) In strada ma senza dimenticare – anzi con l’obiettivo di migliorare e perfezionare – il green. SYM guarda avanti e accende i suoi nuovi motori per scooter di una generazione 3.0 che guarda alla sostenibilità come alla prestazione. Al comfort, al piacere della guida. JoinTheTeams è il concept a cui SYM Italia si ispira per presentare e proporre le novità dei prossimi mesi, declinando nel mondo dell’automotive un approccio e una mentalità sportiva capace di dare concretezza e contenuto alle caratteristiche distintive di ogni ’squadra’.