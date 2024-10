Donnaup.it - Legami soffocanti: troppo senso di maternità mina l’autonomia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Isono alla base della vita familiare: l’amore, la cura, l’attenzione reciproca formano l’alveo perfetto per una crescita sana degli individui che ne fanno parte. Ma attenzione, quando i vincoli diventano eccessivamente, a rimetterci sonodella mamma e dei figli! Se si verifica una sorta di stretta del controllo e della protezione materna, si palesano poi frustrazioni pericolose per la donna e le persone verso cui indirizza le sue premure. Le ragioni recondite di questo comportamento sono da ricercarsi in una storia patriarcale tipica della cultura Mediterranea. I rischi sono molteplici: compromettono la stabilità del subconscio e l’autostima.