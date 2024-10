Lazio-Genoa Gilardino | Buon secondo tempo Balotelli deve essere motivato

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Siamo rimasti in partita fino algol, abbiamo tenuti bene il campo e abbiamo iniziato bene il. Non siamo stati concreti negli ultimi metri ma abbiamo fatto la nostra partita. Sapevamo che era difficile per il momento nostro e della, ma abbiamo dato tutto e ora dobbiamo subito voltare pagina”. Così Albertoai microfoni di Dazn dopo la sconfitta delper 3-0 in casa della. “Siamo in un momento di difficoltà enorme, siamo chiamati a una missione difficilissima. Dobbiamo mantenere lucidità e rimanere aggrappati al risultato in ogni partita”, ha aggiunto, che ha poi parlato di Mario, atteso domani in città: “Puòun valore aggiunto, se viene con le motivazioni e il desiderio di mettersi in discussione. Abbiamo bisogno di un giocatore di personalità, ma sappiamo che non può risolvere da solo i problemi.