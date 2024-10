Ilrestodelcarlino.it - La Samb vuole ripartire. Ma c’è l’ostacolo Isernia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dimenticare la gara con l’Avezzano e riprendere la marcia ad. Questo l’obiettivo dellein vista della trasferta in terra molisana (fischio d’inizio alle ore 14.30). La sconfitta di mercoledì non deve lasciare strascichi in Eusepi e compagni. Anzi deve essere lo stimolo maggiore per un approccio alla gara di tono diverso rispetto a quello con i marsicani. AdEusepi e compagni troveranno una squadra gasata a mille dopo il successo in rimonta di Sora. Sotto di tre reti i molisani sono riusciti a ribaltare il parziale vincendo per 4-3. Inoltre sono i numeri a dire che l’ad oggi è la formazione più in forma del girone. Neopromossa in D, vengono da tre risultati utili consecutivi. Sette i punti conquistati in casa grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta (4-1 con il Teramo lo scorso 6 ottobre).