La Manovra 2025 esclude gli sgravi fiscali per i lavoratori extracomunitari (Di domenica 27 ottobre 2024) La Manovra 2025 del governo Meloni non tende la mano agli immigrati: nel capitolo fiscale del testo depositato alla Camera c’è un comma che riguarda il lavoratore extracomunitario che trasferisca la residenza in Italia lasciando i figli al Paese d’origine, mentre nel capitolo dedicato alla giustizia c’è un comma che complica la vita a chi richiede la cittadinanza italiana. Niente sgravi per i lavoratori stranieri Un codice dell’articolo 2 del disegno di bilancio tratta gli sconti fiscali e taglia fuori i lavoratori stranieri extra Ue. La norma dispone che a partire dall’1 gennaio 2025 le detrazioni per i familiari a carico non spettano ai contribuenti che non siano cittadini italiani o cittadini Ue oppure ancora appartenenti a uno dei 30 Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo per i familiari residenti all’estero. Quifinanza.it - La Manovra 2025 esclude gli sgravi fiscali per i lavoratori extracomunitari Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladel governo Meloni non tende la mano agli immigrati: nel capitolo fiscale del testo depositato alla Camera c’è un comma che riguarda il lavoratoreo che trasferisca la residenza in Italia lasciando i figli al Paese d’origine, mentre nel capitolo dedicato alla giustizia c’è un comma che complica la vita a chi richiede la cittadinanza italiana. Nienteper istranieri Un codice dell’articolo 2 del disegno di bilancio tratta gli scontie taglia fuori istranieri extra Ue. La norma dispone che a partire dall’1 gennaiole detrazioni per i familiari a carico non spettano ai contribuenti che non siano cittadini italiani o cittadini Ue oppure ancora appartenenti a uno dei 30 Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo per i familiari residenti all’estero.

