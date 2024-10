Juventus, Motta strattona Gatti: "Dove vai? Ti sto parlando" (Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-Juventus, che finirà con uno spettacolare 4-4, è in corso. Il difensore della Juventus, Federico Gatti, inizialmente in panchina, si Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-, che finirà con uno spettacolare 4-4, è in corso. Il difensore della, Federico, inizialmente in panchina, si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO – Inter-Juventus - l’ultimo precedente : Gatti nell’altra porta! - Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Juventus, che vedrà i nerazzurri impegnati stasera alle 18 a San Siro. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente al febbraio 2024, con una vittoria in rimonta per ... (Inter-news.it)

Juventus - Danilo più di Gatti. Thiago Motta cambia modulo – TS - La Juventus si prepara a sfidare l’Inter oggi alle 18. Secondo Tuttosport – contrariamente da quanto riportato nelle ultime ore -, sarà Danilo a far coppia con Kalulu in difesa. Ecco le possibili scelte di Thiago Motta per il Derby d’Italia. SCELTE ... (Inter-news.it)

Juventus, Motta strattona Gatti: "Dove vai? Ti sto parlando" - Inter-Juventus, che finirà con uno spettacolare 4-4, è in corso. Il difensore della Juventus, Federico Gatti, inizialmente in panchina, si scalda, è pronto ad. (calciomercato.com)

Thiago Motta urla a Gatti a bordocampo: "Dove vai? Ti sto parlando!" - Thiago Motta sa che c'è ancora spazio per la speranza e decide di fare un cambio strategico inserendo Gatti per l0 stanco (e non irresistibile ... Ti sto parlando", si legge dal labiale mentre gli ... (corrieredellosport.it)

Motta urla contro Gatti e lo prende per la maglia: cosa è successo prima del cambio - Il difensore bianconero era pronto ad entrare in campo ed è stato trattenuto con veemenza dall'allenatore bianconero ... (tuttosport.com)

Gatti si scalda, Motta gli urla e tira la maglia: che succede nella Juve? - MILANO - Partita emozionante a San Siro tra Inter e Juventus, bianconeri sotto 4-3 ad un quarto d'ora dalla fine del match Thiago Motta lancia in campo Federico Gatti (77' al posto di Danilo) per prov ... (tuttosport.com)