Johnny Depp racconta Modigliani ma avvisa | Non ho ancora finito toccare il fondo mi è servito

(Di domenica 27 ottobre 2024)presenta il suo primo film da regista e prende spunto dalla vita di Amedeo: l’artista livornese visto dagli USA.torna alla Festa del Cinema di Roma in veste di regista: il celebre volto di Hollywood ha “voltato le spalle” all’America e preferisce guardare altrove dopo anni di scandali e mezze verità. Inizialmente non lo volevano più per via dello scandalo con la ex moglie: una volta stabilito che, alla fine dei conti, era parte lesa, allora gli equilibri – anche lavorativi – sono cambiati.presenta il suoa Roma (ANSA-CityRumors.it)Le luci di Hollywood hanno ricominciato ad accendersi, ma un certo tipo di America aveva spento lui. Il suo entusiasmo aveva bisogno di nuovi stimoli. Allora lo abbiamo visto prima a Roma e poi a Venezia con ruoli da protagonista e comprimario in diversi film.