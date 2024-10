Johnny Depp | Per Edward Mani di Forbice i produttori volevano Tom Cruise La Disney mi chiese se Jack Sparrow fosse gay o drogato

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) C’è anchetra la sfilza di attori, registi e icone del mondo del cinema che in questi giorni affollano la Festa di Roma. L’attore tre volte candidato premio Oscar, oggi 61enne, diserta la conferenza stampa ma si concede a un’intervista al Messaggero. «Non me ne frega un piffero del successo, non scendo a compromessi e non ho mai fatto il servo di nessuno, figuriamoci ora che sono vecchio», dice alla giornalista Gloria Satta. Alla Festa di Roma,si presenta con Modì – Tre giorni sulle ali della follia, il suo secondo film da regista, che vede protagonista Riccardo Scamarcio nei panni del pittore Amedeo Modigliani. I ricordi sul set di Pirati dei Caraibi Nell’intervista al Messaggero,ripercorre quei momenti in cui, proprio come accaduto a Modigliani, ha attraversato difficoltà di ogni genere fino a toccare il fondo.