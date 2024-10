Biccy.it - Javier Martinez smaschera Shaila: “Mi diceva cose su Lorenzo e altri”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) In queste settimaneGatta ha sempre negato di aver baciato, anche alle sue amiche ha detto più volte che sotto le coperte ci sono state solo coccole e poco altro (però ha esaltato le qualità Siffrediane del pallavolista). Dopo aver preso il secondo palo ed essere stato illuso, il gieffino argentino lunedì notte ha vuotato il sacco: “Certo che c’è stato qualcosa, siamo stati molto vicini diciamo così. Ovvio che ci siamo baciati. Ci sono sempre stati baci molto carnali fin dall’inizio. Lei però mi ha sempre chiesto di negare fino alla morte anche se qualcuno l’avesse scoperto“.pronto a rivelare tutto: “Quello che mianche sugieffini”. Ieri notteha spiegato come mai non può pensare cheGatta adesso si sia avvicinata aSpolverato.