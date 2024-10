Inter-Juventus: una vittoria per rimanere in scia del Napoli capolista. Dove vedere la partita in tv e in streaming (Di domenica 27 ottobre 2024) Torna il "Derby d'Italia". Torna la sfida fra Inter e Juventus che nel tardo pomeriggio odierno, domenica 27 ottobre 2024, alle 18, si contenderanno la palma di "sfidante" dell'attuale capolista Napoli.Inter-Juventus: Dove vederla in tv e in streamingLa partita si potrà vedere su Dazn e Torinotoday.it - Inter-Juventus: una vittoria per rimanere in scia del Napoli capolista. Dove vedere la partita in tv e in streaming Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Torna il "Derby d'Italia". Torna la sfida frache nel tardo pomeriggio odierno, domenica 27 ottobre 2024, alle 18, si contenderanno la palma di "sfidante" dell'attualevederla in tv e inLasi potràsu Dazn e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rassegna stampa – La Juve sfida l’Inter per tenere la scia - La rassegna di domenica 27 ottobre: il giorno del derby d'Italia è arrivato. La Juve sfida l'Inter per mantenersi ai vertici della classifica ... (juvenews.eu)

Inter-Juve, fuori i secondi: a San Siro si elegge la rivale del Napoli - TORINO – In campo ci sono due fratelli, uno di qua e uno di là, in panchina un ex senza scie avvelenate, in tribuna un dirigente a cui entrambi i club dovranno rendere grazie in eterno e insomma quest ... (repubblica.it)

Inter, Inzaghi: "Siamo alla 9ª giornata, con la Juventus non sarà decisiva ma importante" - L'Inter si prepara per il tanto atteso derby d'Italia. Dopo la vittoria in Champions League contro lo Young Boys i nerazzurri vogliono continuare la scia di risultati positivi anche in campionato. (gianlucadimarzio.com)

Monza-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 17 Monza-Venezia è uno dei match validi per la 9^ giornata di Serie A ed è in programma domenica 27 ottobre alle 15:00 all’U-Power Stadium Monza-Venezia è un match che mette di fronte ... (calciostyle.it)