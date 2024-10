Inter-news.it - Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Zielinski e Dumfries titolari!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)in campo tra poco per la partita valida per la nona giornata di Serie A Enilive 2024-2025. Simone Inzaghi opta per Piotrdal primo minuto. Fischio d’inizio alle ore 18 allo Stadio San Siro., LE(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2, 23 Barella, 7, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro.A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi.Allenatore: Simone Inzaghi.(4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 27 Cambiaso, 15 Kalulu, 6 Danilo, 32 Cabal; 5 Locatelli, 16 McKennie; 22 Weah, 21 Fagioli, 7 Conceicao; 9 Vlahovic.A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 10 Yildiz, 17 Adzic, 19 K. Thuram, 37 Savona, 40 Rouhi, 51 Mbangula.