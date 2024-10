Inter-news.it - Inter-Empoli Primavera, le formazioni ufficiali: manca un big

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alle 11.00 è in programma, nona giornata del campionato under 20. I nerazzurri arrivano dal pareggio per 0-0 contro il Lecce. Per il tecnico Andrea Zanchetta a centrocampoun big, ovvero Thomas Berenbruch, chiamato nuovamente da Simone Inzaghi per l’impegno della Prima Squadra contro la Juventus NONA GIORNATA – Dopo il pareggio nella precedente giornata contro i pari età del Lecce, l’di Andrea Zanchetta cerca di ripartire e di migliorare una classifica fin qui non felicissima. Alle 11 in programma il calcio d’inizio della sfida contro l’tra le mura di casa. Per provare a strappare i tre punti contro la squadra toscana guidata da Alessandro Birindelli, il tecnico può tornare a fare affidamento in difesa su Aidoo – chiamato lo scorso mercoledì da Simone Inzaghi per la sfida contro gli Young Boys.