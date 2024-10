Incendio a Milano, fuoco tra le abitazioni e paura in un palazzo: evacuato intero stabile, nessun ferito (Di domenica 27 ottobre 2024) All'alba del 27 ottobre un Incendio si è sviluppato a Milano, coinvolgendo un'intero stabile: paura tra i residenti, ma non si segnalano feriti o intossicati Notizie.virgilio.it - Incendio a Milano, fuoco tra le abitazioni e paura in un palazzo: evacuato intero stabile, nessun ferito Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 27 ottobre 2024) All'alba del 27 ottobre unsi è sviluppato a, coinvolgendo un'tra i residenti, ma non si segnalano feriti o intossicati

