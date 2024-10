Giugliano-Crotone oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’undicesima giornata del girone C di/2025. Periodo altalenante per entrambe le formazioni: i campani di Bertotto hanno perso nell’ultimo turno in casa della Turris interrompendo una striscia di due vittorie, ma che li mantiene comunque a 17 punti, a un solo punto di distanza dal Catania secondo. I pitagorici invece arrivano dal successo contro il Taranto che ha interrotto unadi cinque partite senza vittorie e ha portato un po’ di respiro all’ambiente. SEGUI LATESTUALE: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 254 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.