Georgia, vince il filorusso Ivanishvili

Secondo i primi risultati ufficiali, l'uomo più potente della Georgia ha vinto le elezioni parlamentari di sabato, una vittoria che i politici dell'opposizione hanno rifiutato di riconoscere, accusandola di "falsificazione". Il partito al governo in Georgia, filorusso, ha vinto le elezioni: lo ha annunciato la commissione elettorale. Con oltre il 99% dei voti scrutinati, Sogno Georgiano ha ottenuto il 54,2% dei consensi, secondo l'organismo che sovrintende al voto.

