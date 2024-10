Fontanarosa in lutto: una giornata di festa si trasforma in dramma per la piccola Francesca (Di domenica 27 ottobre 2024) Un giorno di festa si è trasformato in un dramma indescrivibile per la comunità di Fontanarosa. Francesca D'Arienzo, una bambina di soli dieci anni, aveva trascorso la mattina con entusiasmo all’inaugurazione della nuova biblioteca comunale. Ma nel tardo pomeriggio, verso le 18, la tragedia è Avellinotoday.it - Fontanarosa in lutto: una giornata di festa si trasforma in dramma per la piccola Francesca Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un giorno disi èto in unindescrivibile per la comunità diD'Arienzo, una bambina di soli dieci anni, aveva trascorso la mattina con entusiasmo all’inaugurazione della nuova biblioteca comunale. Ma nel tardo pomeriggio, verso le 18, la tragedia è

Un evento drammatico che ha colpito profondamente la comunità in queste ore - La comunità di Fontanarosa è in lutto, una bambina di soli 11 anni è morta, vittima di un incidente fatale avvenuto nei pressi della sua abitazione. L'incidente, causato dallo schiacciamento di un ... (41esimoparallelo.it)

