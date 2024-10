Fonseca promosso, ma Leao è un problema: “Non si capisce” (Di domenica 27 ottobre 2024) Alessandro Budel commenta l’avvio di stagione del Milan e individua il punto debole della formazione di Fonseca Il Milan fa da spettatore in questa giornata di campionato a causa del rinvio della partita contro il Bologna. Fonseca promosso, ma Leao è un problema: “Non si capisce” (LaPresse) – Calciomercato.itLa vicenda è nota e consentirà ai rossoneri di dedicarsi fin da subito allo scontro diretto contro il Napoli in programma martedì. Una partita alla quale non prenderanno parte Theo Hernandez e Reijnders, entrambi squalificati visto che al ‘Dall’Ara’ non si è giocato. Il turno infrasettimanale darà risposte importanti sulla stagione della squadra di Fonseca che ha avuto un inizio di stagione altalenante con la vittoria nel derby e qualche battuta d’arresto di troppo. Ne ha parlato a ‘milanlive. Calciomercato.it - Fonseca promosso, ma Leao è un problema: “Non si capisce” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Alessandro Budel commenta l’avvio di stagione del Milan e individua il punto debole della formazione diIl Milan fa da spettatore in questa giornata di campionato a causa del rinvio della partita contro il Bologna., maè un: “Non si” (LaPresse) – Calciomercato.itLa vicenda è nota e consentirà ai rossoneri di dedicarsi fin da subito allo scontro diretto contro il Napoli in programma martedì. Una partita alla quale non prenderanno parte Theo Hernandez e Reijnders, entrambi squalificati visto che al ‘Dall’Ara’ non si è giocato. Il turno infrasettimanale darà risposte importanti sulla stagione della squadra diche ha avuto un inizio di stagione altalenante con la vittoria nel derby e qualche battuta d’arresto di troppo. Ne ha parlato a ‘milanlive.

