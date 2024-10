F1 GP Messico, Verstappen: “Non pensavo fosse possibile ottenere la prima fila” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Ci siamo trovati a inseguire sin da subito, le prove libere non erano andate tanto bene e c’era tanta pressione. Poi ovviamente il mio tempo mi è stato cancellato e questo ha aggiunto ulteriore pressione, sono molto contento della prima fila. Non pensavo fosse possibile. Questa pista è molto difficile in qualifica, i circuiti cittadini sono difficili ma questi altrettanto. Le gomme si surriscaldano quando scivoliamo, è uno dei circuiti più complessi del calendario“. Così Max Verstappen dopo aver ottenuto la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Messico. F1 GP Messico, Verstappen: “Non pensavo fosse possibile ottenere la prima fila” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Ci siamo trovati a inseguire sin da subito, le prove libere non erano andate tanto bene e c’era tanta pressione. Poi ovviamente il mio tempo mi è stato cancellato e questo ha aggiunto ulteriore pressione, sono molto contento della. Non. Questa pista è molto difficile in qualifica, i circuiti cittadini sono difficili ma questi altrettanto. Le gomme si surriscaldano quando scivoliamo, è uno dei circuiti più complessi del calendario“. Così Maxdopo aver ottenuto la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio del. F1 GP: “Nonla” SportFace.

