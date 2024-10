Quotidiano.net - Ewiva ha installato trenta punti di ricarica in soli nove mesi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024), la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, haaltri 115di(PoC) ultra-veloce per veicoli elettrici in 30 nuove stazioni da gennaio fino a settembre 2024, rafforzando ulteriormente la sua rete in Italia. Con l’espansione dei suoi siti diHPC in tutte le regioni italiane,si conferma ancora una volta attore chiave nell’abilitazione della mobilità elettrica da Nord a Sud, offrendo una rete sempre più estesa, capillare e performante. Nel Nord Italia,infatti, ha21 nuove stazioni di, che si traducono in 74 PoC, distribuite in diverse regioni: in Lombardia (7), Emilia-Romagna (4), Piemonte (5), Liguria (3), Trentino-Alto Adige e Veneto (1).