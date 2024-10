Europa Radicale a Tbilisi con chi lotta per la libertà, per l’Europa e l’Ucraina, contro l’incubo russo (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 26 ottobre è stato per la Georgia un bivio pericoloso. Il giorno delle elezioni offriva una scelta alternativa tra la vita e la morte della democrazia. Siamo venuti qui, a Tbilisi, a sostenere le ragioni di chi si batte per proseguire il tragitto europeo, recidendo il cappio che la Russia ha stretto al collo di questo Paese colmo di speranze. Sbaglia chi pensa che sia una questione che riguarda solo i georgiani, riguarda ogni cittadino d’Europa, riguarda tutti noi. Con questa consapevolezza stiamo seguendo dalle piazze e dalle strade della capitale, nei seggi, ora dopo ora, il divenire delle notizie che non promettono nulla di buono. L’enorme e pesante piede russo (sovietico prima) schiaccia da tempo immemore questo angolo del Caucaso incastonato tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Linkiesta.it - Europa Radicale a Tbilisi con chi lotta per la libertà, per l’Europa e l’Ucraina, contro l’incubo russo Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 26 ottobre è stato per la Georgia un bivio pericoloso. Il giorno delle elezioni offriva una scelta alternativa tra la vita e la morte della democrazia. Siamo venuti qui, a, a sostenere le ragioni di chi si batte per proseguire il tragitto europeo, recidendo il cappio che la Russia ha stretto al collo di questo Paese colmo di speranze. Sbaglia chi pensa che sia una questione che riguarda solo i georgiani, riguarda ogni cittadino d’, riguarda tutti noi. Con questa consapevolezza stiamo seguendo dalle piazze e dalle strade della capitale, nei seggi, ora dopo ora, il divenire delle notizie che non promettono nulla di buono. L’enorme e pesante piede(sovietico prima) schiaccia da tempo immemore questo angolo del Caucaso incastonato tra il Mar Nero e il Mar Caspio.

Europa Radicale a Tbilisi con chi lotta per la libertà, per l’Europa e l’Ucraina, contro l’incubo russo

