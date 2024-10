Elezioni regionali Liguria, urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi e domani, sfida tra Bucci (cdx) e Orlando (csx) (Di domenica 27 ottobre 2024) Si vota oggi e domani dalle 7 alle 15. Affluenza potrebbe subire un brusco calo per via dell'allerta maltempo Al via le Elezioni regionali in Liguria. urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. La sfida vede contrapposti principalmente due esponenti di centrodestra e cen Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Liguria, urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi e domani, sfida tra Bucci (cdx) e Orlando (csx) Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si vota15. Affluenza potrebbe subire un brusco calo per via dell'rta maltempo Al via lein23 di15 di. Lavede contrapposti principalmente due esponenti di centrodestra e cen

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali in Liguria, si vota oggi e domani. Seggi aperti dalle 7 alle 23 - ha deciso di tentare la nuova scalata al governo della regione con la candidatura di Marco Bucci, attuale sindaco di Genova. E' sostenuto da sette liste: Alternativa Popolare, Forza Italia, Fratelli d ... (tg24.sky.it)

Regionali Liguria 2024, oggi e domani urne aperte dalle 7: come si vota, liste e candidati. La diretta - Le elezioni regionali in Liguria si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. A seguito dell'ondata di maltempo che ha ... (ilmattino.it)

Guida pratica alle Elezioni Regionali: ecco le informazioni per il Comune di Genova. Si vota da oggi alle 7 - Oggi 27 ottobre e lunedì 28 sono chiamati alle urne circa quattrocentottantamila liguri ... circa 480.000 elettori saranno chiamati a votare a Genova per le Elezioni Regionali della Liguria. Le ... (lavocedigenova.it)

Come votare alle elezioni in Liguria: il fac simile della scheda elettorale - Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, un milione 348mila elettori saranno chiamati a votare per eleggere il governatore della Liguria. Per votare servono ... dei nove candidati alla ... (genova.repubblica.it)