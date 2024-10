Elden Ring verrà rilasciato anche su Nintendo Switch 2, per un rumor (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo un nuovo rumor Elden Ring verrà rilasciato anche su Nintendo Switch 2 nel corso del 2025, con FromSoftware che avrebbe intenzione di rilasciare la Definitive Edition del gioco sulla nuova console di Nintendo entro la fine del prossimo anno. Questa indiscrezione ha iniziato a fare rapidamente il giro del web in queste ore dopo che “Necro” Felice, un noto collaborare del sito brasiliano Universo Nintendo, ha affermato di aver sentito da alcune sue fonti che il pluripremiato titolo del team di sviluppo giapponese è effettivamente in arrivo nel 2025 su Switch 2. Stando a questo rumor inoltre, Elden Ring verrà pubblicato su Nintendo Switch 2 con l’edizione “Definitive Edition” che con ogni probabilità dovrebbe includere al suo interno anche la recente ed apprezzata espansione Shadow of the Erdtree, uscita a Giugno 2024 su console e PC. Game-experience.it - Elden Ring verrà rilasciato anche su Nintendo Switch 2, per un rumor Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo un nuovosu2 nel corso del 2025, con FromSoftware che avrebbe intenzione di rilasciare la Definitive Edition del gioco sulla nuova console dientro la fine del prossimo anno. Questa indiscrezione ha iniziato a fare rapidamente il giro del web in queste ore dopo che “Necro” Felice, un noto collaborare del sito brasiliano Universo, ha affermato di aver sentito da alcune sue fonti che il pluripremiato titolo del team di sviluppo giapponese è effettivamente in arrivo nel 2025 su2. Stando a questoinoltre,pubblicato su2 con l’edizione “Definitive Edition” che con ogni probabilità dovrebbe includere al suo internola recente ed apprezzata espansione Shadow of the Erdtree, uscita a Giugno 2024 su console e PC.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elden Ring si aggiorna: l'Update 1.16 chiude le falle della precedente patch - Il kolossal open world di FromSoftware si aggiorna alla versione 1.16 su PC e console: quali sono le novità dell'ultimo update di Elden Ring? (msn.com)

Elden Ring, disponibile la patch 1.15: ecco cosa cambia - Bandai Namco e FromSoftware hanno appena rilasciato l'aggiornamento 1.15 di Elden Ring: da questo momento ... Aspects of the Crucible: Thorns venisse lanciato se usato in rapida successione. (spaziogames.it)

Let Me Solo Her salvo dal ban di 180 giorni per aver moddato Elden Ring - Let Me Solo Her è un nome che risuona nella comunità di Elden Ring come una leggenda ... Let Me Solo Her è stato rilasciato dal “carcere offline” e ha riottenuto il diritto di giocare online con il ... (drcommodore.it)

Dove trovare le 3 armi segrete di Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Shadow of the Erdtree, la nuova grande espansione di Elden Ring, porta con sé una quantità ... sarà la Spada di Pietra sarà la prima che vi verrà donata. Una volta ottenuta la Spada di ... (spaziogames.it)