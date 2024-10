Gaeta.it - Donazione di un clavicembalo al presidente Mattarella: un tributo all’artigianato del Friuli Venezia Giulia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il, regione ricca di tradizioni artigianali, ha recentemente fatto notizia per ladi unfrancese aldella Repubblica, Sergio. Questo evento non solo celebra le abilità manuali dei suoi artigiani, ma si inserisce anche in un contesto di valorizzazione e diffusione della cultura e della musica. Il, interamente realizzato dai giovani artigiani Alessandro e Michele Leita, rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione grazie al supporto della Fondazionee al finanziamento regionale. Ladel: un momento significativo Ildel Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha sottolineato l'importanza di questo gesto, definendolo non semplicemente come una, ma come un omaggio alla cultura e alle capacità artigianali friulane.