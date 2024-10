Oasport.it - Della Vite ci sarà a Soelden: recupero lampo dopo la frattura

(Di domenica 27 ottobre 2024) Filippoprenderà parte allo slalom gigante che aprirà la stagionale maschileCoppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: a, in Austria, l’azzurro partirà col pettorale numero 20 nella prima manchegara che andrà in scena sul ghiacciaio del Rettenbach. Proprio nella località in cui oggi si gareggerà, meno di due settimane fasi era infortunato nel corso del raduno con l’Italia: durante un allenamento l’azzurro era caduto a causa di un’imbarcata, che lo aveva fatto terminare nelle reti di protezione. Martedì 15 ottobre l’azzurro era stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito allascomposta del pollicemano destra, oggi protetto da un vistoso tutore, che gli consentirà di prendere parte alla gara.nella circostanza aveva subito un taglio alla gamba destra, per il quale erano stati applicati tre punti.