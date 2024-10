Deadpool & Wolverine aveva ragione riguardo a Blade? (Di domenica 27 ottobre 2024) Una delle migliori battute del grande successo della Marvel Deadpool & Wolverine sta iniziando a sembrare sempre meno uno scherzo e sempre più come una lettura di foglie di tè. Il film presenta il ritorno di Wesley Snipes nei panni di Blade, riprendendo il suo ruolo dall’amata trilogia di film solisti di Blade iniziata nel 1998. Quando viene fatto riferimento all’universo alternativo di Blades, Daywalker di Snipes risponde semplicemente: “C’è sempre stato un solo Blade. Ci sarà sempre e solo un Blade.” È una bella battuta su tutti i fronti. Il reboot di Blade della Marvel, con protagonista Mahershala Ali, è in difficoltà nello sviluppo dal 2019. È divertente che Deadpool & Wolverine sia una produzione dei Marvel Studios che prende in giro un’altra produzione dei Marvel Studios mentre lotta attivamente. Nerdpool.it - Deadpool & Wolverine aveva ragione riguardo a Blade? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Una delle migliori battute del grande successo della Marvelsta iniziando a sembrare sempre meno uno scherzo e sempre più come una lettura di foglie di tè. Il film presenta il ritorno di Wesley Snipes nei panni di, riprendendo il suo ruolo dall’amata trilogia di film solisti diiniziata nel 1998. Quando viene fatto riferimento all’universo alternativo dis, Daywalker di Snipes risponde semplicemente: “C’è sempre stato un solo. Ci sarà sempre e solo un.” È una bella battuta su tutti i fronti. Il reboot didella Marvel, con protagonista Mahershala Ali, è in difficoltà nello sviluppo dal 2019. È divertente chesia una produzione dei Marvel Studios che prende in giro un’altra produzione dei Marvel Studios mentre lotta attivamente.

