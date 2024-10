Ilgiorno.it - "Così racconto i Templari agli americani"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ordini cavallereschi. Chi erano davvero i. I segreti della faleristica, vale a dire la disciplina dedicata allo studio delle onorificenze. Una scienza affascinante, che è diventata il pane quotidiano di uno studioso monzese: il pluri-cavaliere (perché lui stesso di titoli ne ha già conquistati parecchi) Alessio Varisco, massimo esperto degli ordini cavallereschi, in queste settimane sta tenendo delle lezioni seguitissime in una prestigiosa università americana, quella del Vermont. Il tema prescelto, che sembra attirare un grande interesse oltre Oceano, sono i “Cavalieri e pellegrini: gli Ordini Cavallereschi lungo le vie di fede”. "Gli studentisono molto affascinati da questi temi, tutto ciò che riguarda ie i cavalieri in particolare, dai film sulle crociate al pellegrinaggio a Santiago di Compostela, vengono seguiti con grande attenzione".