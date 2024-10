Conte:Grillo non ha "diritto morte" M5S (Di domenica 27 ottobre 2024) 14.08 "Un padre ha il diritto a dar la vita, non a dare la morte ai figli.Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi con prepotenza il diritto di determinare l'estinzione. Oggi il Movimento è la comunità degli iscritti.Al di fuori di questo esistono concezioni padronali che non si giustificano per le forze politiche". Così il leader di M5s Conte rispondendo a una domanda su Grillo che ha detto di rivendicare il diritto all'estinzione del Movimento. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 14.08 "Un padre ha ila dar la vita, non a dare laai figli.Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi con prepotenza ildi determinare l'estinzione. Oggi il Movimento è la comunità degli iscritti.Al di fuori di questo esistono concezioni padronali che non si giustificano per le forze politiche". Così il leader di M5srispondendo a una domanda suche ha detto di rivendicare ilall'estinzione del Movimento.

