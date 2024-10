Conte a Piacenza: «In Regione insieme ma su Cittadella vanno ascoltati i cittadini» (Di domenica 27 ottobre 2024) «Rispetto le opinioni di tutti ma la notizia del giorno è che stiamo completando il confronto deliberativo in un campione importante della nostra comunità, poi ci sarà un processo di elaborazione delle idee, verso un'assemblea costituente che metterà in votazione le proposte». Così Giuseppe Conte Ilpiacenza.it - Conte a Piacenza: «In Regione insieme ma su Cittadella vanno ascoltati i cittadini» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) «Rispetto le opinioni di tutti ma la notizia del giorno è che stiamo completando il confronto deliberativo in un campione importante della nostra comunità, poi ci sarà un processo di elaborazione delle idee, verso un'assemblea costituente che metterà in votazione le proposte». Così Giuseppe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo: Conte, 'pace si allontana sempre di più, Italia reciti un ruolo' - Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Si allontana sempre di più il percorso di pace, un orizzonte di sicurezza per l'intero quadrante medio orientale. Si riacutizza il conflitto, siamo fortemente preoccupati". (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Tredicenne morta a Piacenza, il fidanzato indagato per omicidio - L'indagine sulla morte della ragazza 13enne che ieri è precipitata dal tetto di un palazzo a Piacenza è per omicidio volontario e in vista dell'autopsia, fissata per lunedì alla Procura per minorenni ... (ansa.it)

Conte (M5s) in Cittadella “Battaglia giusta, speriamo in un ravvedimento” - Tappa a Piacenza per il tour elettorale del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che si è schierato con gli ambientalisti contro il taglio delle ... (piacenzasera.it)

Ragazzina morta a Piacenza, pm: natura della caduta non è certa - La Procura per i minori di Bologna "non ha disposto provvedimenti restrittivi" per il caso della 13enne morta precipitata da un tetto a Piacenza. (ANSA) ... (ansa.it)