Anteprima24.it - Cellulare alla guida, la Municipale sanziona 40 conducenti: decurtati 200 punti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNelle scorse settimane, gli agenti del comando di via Santa Colomba diretti dal Comandante Giuseppe Vecchio, hanno elevato 40 sanzioni per l’utilizzo deldurante la, violazione che comporta la decurtazione di 5sulla patente e il pagamento di una sanzione di 165 euro. Per contrastare questa pratica pericolosa, la Poliziaha intensificato i controlli: nel periodo di riapertura delle scuole sono statiin totale 200alle patenti degli automobilistiti. L’utilizzo deldurante laè una condotta estremamente pericolosa e per questo punita dal Codice della strada. Accorcia, infatti, i tempi di reazione e distrae il conducente; è tra le prime cause di sinistri stradali in Italia.