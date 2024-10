Carlo Pinsoglio diventa papà: "Piccolo Isac, ha già riempito i nostri cuori" (Di domenica 27 ottobre 2024) Fiocco azzurro in casa Juventus. Ieri, sabato 26 ottobre, è nato Isac, il primogenito di Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, 34 anni da Moncalieri, che in maglia bianconera ha collezionato 6 presenze, conquistando 3 Scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 3 Coppe Italia."Benvenuto al Torinotoday.it - Carlo Pinsoglio diventa papà: "Piccolo Isac, ha già riempito i nostri cuori" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Fiocco azzurro in casa Juventus. Ieri, sabato 26 ottobre, è nato, il primogenito di, terzo portiere della Juventus, 34 anni da Moncalieri, che in maglia bianconera ha collezionato 6 presenze, conquistando 3 Scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 3 Coppe Italia."Benvenuto al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pinsoglio diventa papà: «Benvenuto al mondo Isac, hai già riempito i nostri cuori» – FOTO - Pinsoglio è diventato papà nella giornata di oggi: con un post condiviso con la compagna il portiere bianconero ha dato così il benvenuto a Isac Nella giornata di oggi Carlo Pinsoglio è diventato padr ... (juventusnews24.com)

Pinsoglio papà, annuncio da brividi: 'Il risultato di un amore forte e indistruttibile' - È una giornata speciale per Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere bianconero, entrato nei cuori dei tifosi della Juve ntus per i suoi gesti importanti verso i compagni ed il gruppo, ha infatti annunciato ... (headtopics.com)

Pinsoglio Juve: il portiere ha raggiunto la squadra a Milano e si aggiunge alla lista dei convocati per l’Inter. La nota del club - Pinsoglio Juve, dopo la nascita del figlio il portiere ha raggiunto la squadra a Milano. È tra i convocati per il derby d’Italia di questo pomeriggio Come anticipato da Juventusnews24, Pinsoglio ha ra ... (juventusnews24.com)

Pinsoglio papà, annuncio da brividi: "Il risultato di un amore forte e indistruttibile" - È una giornata speciale per Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere bianconero, entrato nei cuori dei tifosi della Juventus per i suoi gesti importanti verso i compagni ed il gruppo, ha infatti ... (tuttosport.com)