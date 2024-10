Cane ritrovato morto sul ciglio della strada nel Brindisino: “Strangolato con una corda, preso a bastonate e abbandonato in un sacchetto” (Di domenica 27 ottobre 2024) Un Cane meticcio di 7 anni è stato ritrovato a Campo di Mare, località balneare del Brindisino, morto e chiuso in un sacchetto bianco. Secondo quanto raccontato da La Repubblica è stato vittima di atroci maltrattamenti. Il meticcio è stato Strangolato con una corda, preso a bastonate, e poi rinchiuso in un sacchetto di plastica, infine abbandonato sul ciglio della strada, vicino a una colonia felina. Inizialmente, chi ha notato il sacchetto bianco accanto ai croccantini per gatti ha pensato a scarti di cibo, ma al suo interno c’era il corpo di un Cane, un meticcio di circa sette anni. La scoperta è stata fatta da una volontaria dell’associazione animalista “Le Orme” nel pomeriggio del 25 ottobre. Immediatamente è stato avvisato il comando di Polizia Locale di San Pietro Vernotico. Ilfattoquotidiano.it - Cane ritrovato morto sul ciglio della strada nel Brindisino: “Strangolato con una corda, preso a bastonate e abbandonato in un sacchetto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unmeticcio di 7 anni è statoa Campo di Mare, località balneare dele chiuso in unbianco. Secondo quanto raccontato da La Repubblica è stato vittima di atroci maltrattamenti. Il meticcio è statocon una, e poi rinchiuso in undi plastica, infinesul, vicino a una colonia felina. Inizialmente, chi ha notato ilbianco accanto ai croccantini per gatti ha pensato a scarti di cibo, ma al suo interno c’era il corpo di un, un meticcio di circa sette anni. La scoperta è stata fatta da una volontaria dell’associazione animalista “Le Orme” nel pomeriggio del 25 ottobre. Immediatamente è stato avvisato il comando di Polizia Locale di San Pietro Vernotico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cane ritrovato morto sul ciglio della strada nel Brindisino: “Strangolato con una corda, preso a bastonate e abbandonato in un sacchetto” - Un cane meticcio di 7 anni è stato ritrovato a Campo di Mare, località balneare del Brindisino, morto e chiuso in un sacchetto bianco ... infine abbandonato sul ciglio della strada, vicino a una ... (ilfattoquotidiano.it)

Cagnolina morta sul ciglio della strada: caccia all'automobilista che l'ha abbandonata - BADIA POLESINE - Polizia locale al lavoro dopo la denuncia di una cagnolina che è stata abbandonata sul ciglio della strada dagli occupanti di un’auto, morendo poco dopo, ... (ilgazzettino.it)

Il cane "fantasma" morto in strada e i palermitani che non si indignano più - Quel cane era diventato invisibile, come se la sua morte non avesse alcun peso ... degrado che abbiamo scelto di accettare senza battere ciglio. E' questo il segreto inconfessabile di Palermo ... (palermotoday.it)

Esce di casa e si perde: il cagnolino Zuly ritrovato grazie al segnale gps del microchip - Il meticcio, taglia media, era praticamente un cucciolo quando venne ritrovato e adottato. La donna che aveva deciso di accudirlo, così come le due figlie, al povero cane si erano subito ... (fanpage.it)