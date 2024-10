Bologna? Una città aperta. Tranne lo stadio di calcio: le foto che sbugiardano il sindaco Pd | Guarda (Di domenica 27 ottobre 2024) «Ragazzi, dove state andando? Lo stadio è chiuso per allerta meteorologica È stata annullata la partita del Bologna. Non leggete i giornali? Anche la piscina dello stadio ha chiuso i battenti». È sabato pomeriggio a Bologna e, dopo giorni di tregenda, è scoppiata una nuova primavera: 21 gradi, magliette a maniche corte, ragazze che sono tornate a mettere in vetrina le loro forme. Forse abbiamo preso un abbaglio? Fabiano, un adolescente in ottima salute con zainetto e sorriso lunare, si volta e ci Guarda malino: «Veramente no, è arrivato un sms della palestra. È apertissima. Chiude solo qualche ora prima. E l'ingresso è lo stesso della piscina. Ma allerta meteo zero, non vede che non sta neppure piovendo? Anzi, fa un caldo boia». IN CONTROPIEDE Ci prende, dunque, per vecchi rincitrulliti. Liberoquotidiano.it - Bologna? Una città aperta. Tranne lo stadio di calcio: le foto che sbugiardano il sindaco Pd | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) «Ragazzi, dove state andando? Loè chiuso per allerta meteorologica È stata annullata la partita del. Non leggete i giornali? Anche la piscina delloha chiuso i battenti». È sabato pomeriggio ae, dopo giorni di tregenda, è scoppiata una nuova primavera: 21 gradi, magliette a maniche corte, ragazze che sono tornate a mettere in vetrina le loro forme. Forse abbiamo preso un abbaglio? Fabiano, un adolescente in ottima salute con zainetto e sorriso lunare, si volta e cimalino: «Veramente no, è arrivato un sms della palestra. È apertissima. Chiude solo qualche ora prima. E l'ingresso è lo stesso della piscina. Ma allerta meteo zero, non vede che non sta neppure piovendo? Anzi, fa un caldo boia». IN CONTROPIEDE Ci prende, dunque, per vecchi rincitrulliti.

