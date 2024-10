Lanazione.it - "Basta incidenti a quell’incrocio maledetto"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Un incrocio, l’urgenza di riorganizzare la viabilità è estrema". Il territorio spezzino è in lutto e si è stretto commosso alla famiglia del giovane Michelangelo Orlandi, tragicamente scomparso nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte, nei pressi dell’incrocio di Bottagna. Fiato sospeso invece per l’amico Luca, diciannove anni, in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea. Il ragazzo che viaggiava con Michelangelo in sella allo scooter è ricoverato nel raperto di rRianimazione del Sant’Andrea in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente dove il giovane Michelangelo ha perso la vita, è in fase di chiarimento da parte delle forze dell’ordine ma questo scontro, purtroppo fatale, riporta ancora i riflettori su quel crocevia che è ormai da anni un incubo per le migliaia di pendolari che lo attraversano quotidianamente.