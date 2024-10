Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19 Vs Tú Sí Que Vales: ecco chi ha vinto la quinta sfida di ascolti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ieri, sabato 12 ottobre, sono andati in onda in prima seratacon lesu Rai 1 e Tú Sí Quesu Canale 5: chi hala gara di? Lapuntata della diciannovesima edizione dicon leha visto trionfare la coppia formata da Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e Nikita Perotti. Ballerina per una notte: Elena Sofia Ricci. Sebbene Milly Carlucci avesse anticipato una seconda eliminazione, alla fine le dodici coppie sono passate alla sesta puntata. Il motivo della mancata eliminazione negli infortuni che hanno ostacolato molti concorrenti e nel possibile ritiro di Nina Zilli dacon le. La cantante, dopo aver eseguito un freestyle lento con Pasquale La Rocca, ha annunciato in lacrime: “Non ci sono mezzi termini: ci dobbiamo ritirare. Non ce la faccio più. Non posso più ballare, il mio fisico non ce la fa più“.