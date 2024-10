Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, è polemica. Colli protesta in Regione. L’opposizione l’attacca

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dal video virale per riaprire la strada provinciale 33 ‘Casolana’ dopo le frane causate dall’di maggio 2023 al filmato delle polemiche. Opposizione sul piede di guerra a Fontanelice per le riprese che immortalano il vicesindaco Stefanotra gli agricoltori e gli alluvionati presenti qualche giorno fa a Bologna, sotto la sede della, per un sit-in di. "va are inper i disastri dell’contro i suoi compagni del Partito democratico – tuona Vito Vecchio, capogruppo della lista civica ‘Per Fontanelice’ –. Chi governa Fontanelice sta dormendo o esiste una crisi nella giunta Meluzzi?".