Aiutiamo mamma Virginia dallo Zecchino d’Oro ai pranzi comunitari

(Di domenica 27 ottobre 2024) Forlì, 27 ottobre 2024 – Una vera e propria gara di solidarietà per aiutare. Sarà possibile acquistare il biglietto per lo ‘Show’ anche oggi pomeriggio direttamente alla biglietteria del teatro Diego Fabbri. Unica accortezza, considerando che lo spettacolo è organizzato dal Rotary Club Tre Valli e promosso da Anffas, è di arrivare con soldi in contanti. Il costo è di 33 euro e tutto il ricavato sarà devoluto in favore diBaldassarri. Inizio ore 17,30. Sarà una serata di musica, con successi come ‘Il torero Camomillo’, ‘Dagli una spinta’, ‘Volevo un gatto nero’, ‘Il lungo, il corto, il pacioccone’. tanti sorrisi, ma, soprattutto, di impegno di una città intera che si muove per aiutare una ragazza in seria difficoltà.