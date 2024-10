Inter-news.it - Zancan: «Lautaro Martinez non al 100%, buona notizia per l’Inter! Una curiosità»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il commentatore di Sky Sport Federicoha analizzato l’avvicinamento a Inter-Juventus, focalizzandosi in particolar modo sulle possibili tattiche dei due allenatori e sulle condizioni di. SFIDA TATTICA – Questo il pensiero disul modo di giocare dei due allenatori in Inter-Juventus: «Dipenderà tutto dagli episodi. Il duello tattico per capire chi comanderà il gioco è forse la chiave più interessante. Thiago Motta sta facendo un po’ una sintesi tra una squadra che difende bene e tiene tanto la palla. Nella fase offensiva però stanno venendo meno.può sia giocare di rimessa, che dominare il possesso. Sarà interessante capire se Inzaghi aspetterà i bianconeri o proverà ad aggredire fin da subito la partita. In termini di maturità e valori la Juventus è ancora lontana. Ma le assenze delmettono in difficoltà Inzaghi».