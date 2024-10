Verso Lucca Comics. Métal Hurlant in mostra: il grande urlo del futuro (Di sabato 26 ottobre 2024) Papini Tra i notevoli meriti artistici di Nikita Mandryka (il creatore della divertente serie di avventure de Le Concombre masqué, ovvero Il Cetriolo mascherato) spicca anche l’intuizione del nome da dare a una rivista destinata a rivoluzionare il mondo del fumetto e non solo: Métal Hurlant. Ad avere l’idea di fondare il periodico sono, alla fine del 1974, il critico e sceneggiatore Jean-Pierre Dionnet, gli autori Jean “Moebius” Giraud e Philippe Druillet, e Bernard Farkas che proviene dall’editoria e assume il ruolo di manager. La rivista fa parte del progetto di una casa editrice dedicata alla fantascienza: Les Humanoïdes associés. Quotidiano.net - Verso Lucca Comics. Métal Hurlant in mostra: il grande urlo del futuro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Papini Tra i notevoli meriti artistici di Nikita Mandryka (il creatore della divertente serie di avventure de Le Concombre masqué, ovvero Il Cetriolo mascherato) spicca anche l’intuizione del nome da dare a una rivista destinata a rivoluzionare il mondo del fumetto e non solo:. Ad avere l’idea di fondare il periodico sono, alla fine del 1974, il critico e sceneggiatore Jean-Pierre Dionnet, gli autori Jean “Moebius” Giraud e Philippe Druillet, e Bernard Farkas che proviene dall’editoria e assume il ruolo di manager. La rivista fa parte del progetto di una casa editrice dedicata alla fantascienza: Les Humanoïdes associés.

