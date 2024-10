“Ve l’avevo detto”. Grande Fratello, Beatrice Luzzi a gamba tesa su Shaila Gatta (Di sabato 26 ottobre 2024) Si sta continuando a parlare con insistenza del Grande Fratello e soprattutto di quanto sta accadendo tra Shaila e Lorenzo, attualmente impegnati in Spagna nella versione spagnola del programma. Sull’argomento è intervenuta adesso Beatrice Luzzi, infatti l’opinionista ha voluto dire la sua su questa vicinanza tra i due gieffini mentre sono lontani dal nostro Paese. A domanda precisa Beatrice Luzzi non ha avuto dubbi su quello che starebbe facendo Shaila al Grande Fratello E si prevedono sicuramente scintille in vista della prossima puntata in diretta di lunedì 28 ottobre, quando l’ex velina di Striscia la Notizia e Lorenzo faranno il loro rientro e dovranno anche confrontarsi con altri nella casa. Leggi anche: “Shaila? Sì”. Grande Fratello, la clamorosa decisione di Javier. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si sta continuando a parlare con insistenza dele soprattutto di quanto sta accadendo trae Lorenzo, attualmente impegnati in Spagna nella versione spagnola del programma. Sull’argomento è intervenuta adesso, infatti l’opinionista ha voluto dire la sua su questa vicinanza tra i due gieffini mentre sono lontani dal nostro Paese. A domanda precisanon ha avuto dubbi su quello che starebbe facendoalE si prevedono sicuramente scintille in vista della prossima puntata in diretta di lunedì 28 ottobre, quando l’ex velina di Striscia la Notizia e Lorenzo faranno il loro rientro e dovranno anche confrontarsi con altri nella casa. Leggi anche: “? Sì”., la clamorosa decisione di Javier.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - La Talpa e This is me si cambia giorno - ecco il nuovo palinsesto Mediaset - Cambia il palinsesto Mediaset a Novembre. Ecco quando andranno in onda IL Gr ande Fratello, La Talpa e This is me Nuovo cambiamento nei palinsesti Mediaset in vista del mese di novembre. Nuovi programmi e vecchi si alterneranno su Canale 5, come ... (361magazine.com)

Grande Fratello da novembre cambierà il giorno di messa in onda a causa de La Talpa : il nuovo palinsesto - Nelle prossime settimane il palinsesto Mediaset si andrà ad arricchire di nuovi programmi, tra cui la nuova edizione del reality show La Talpa, che sarà condotto da Diletta Leotta e il nuovo programma dedicato ad Amici, This is me, che vedrà alla ... (Isaechia.it)

Garrison Rochelle torna nella Casa del Grande Fratello : l’inaspettato ingresso che fa vibrare i social - Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del Grande Fratello è tornato a surriscaldarsi grazie a un evento inaspettato, capace di catturare l’attenzione del pubblico e accendere i social. Garrison Rochelle, storica figura del talent show “Amici di ... (Gaeta.it)

Amici “trasloca” al Grande Fratello : Garrison Rochelle porta “Fame” nella Casa - web in tilt! (VIDEO) - É virale, sui social, l’ingresso al Grande fratello di Garrison Rochelle, insieme ad un’altra star uscente di Amici. In occasione del ritorno nel piccolo schermo, lo storico insegnante ed esperto di ballo porta con sé il talento scoperto al talent ... (Superguidatv.it)