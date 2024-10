Ue, Meloni pronta a esportare il “modello Italia”: «Voglio costruire una maggioranza di centrodestra» (Di sabato 26 ottobre 2024) I rapporti con gli alleati politici in Europa e il tema della cittadinanza sono gli argomenti al centro di alcune anticipazioni dell’intervista a Giorgia Meloni contenuta nel nuovo libro di Bruno Vespa, Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa, in uscita da Mondadori Rai libri il 30 ottobre. “Parlare di un nostro avvicinamento al Ppe in vista di una futura adesione non ha alcun senso. Sto bene nei Conservatori e trovo molto più utile fare in Europa quel che ho fatto in Italia“, ha spiegato il premier, chiarendo di voler “costruire con le diverse anime del centrodestra una maggioranza che abbia una visione compatibile e minimizzi il ruolo della sinistra, le cui idee e ricette sono alla base della gran parte dei problemi che ha l’Europa”. Secoloditalia.it - Ue, Meloni pronta a esportare il “modello Italia”: «Voglio costruire una maggioranza di centrodestra» Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I rapporti con gli alleati politici in Europa e il tema della cittadinanza sono gli argomenti al centro di alcune anticipazioni dell’intervista a Giorgiacontenuta nel nuovo libro di Bruno Vespa, Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa, in uscita da Mondadori Rai libri il 30 ottobre. “Parlare di un nostro avvicinamento al Ppe in vista di una futura adesione non ha alcun senso. Sto bene nei Conservatori e trovo molto più utile fare in Europa quel che ho fatto in“, ha spiegato il premier, chiarendo di voler “con le diverse anime delunache abbia una visione compatibile e minimizzi il ruolo della sinistra, le cui idee e ricette sono alla base della gran parte dei problemi che ha l’Europa”.

