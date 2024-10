Calcionews24.com - Udinese Cagliari: la giornata di Lorenzo Lucca, lanciato a superare se stesso (e non di poco). Il solito colpo di testa, l’asse con Kamara e una cosa che piace a Runjaic

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il centravanti dell’ha trovato il gol del vantaggio nella sfida contro ilsu assist diHa già 6 gol all’attivo in stagione, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. Un bel bottino quello di, che nella scorsa stagione aveva chiuso con 9 centri, un obiettivo decisamente raggiungibile e superabile