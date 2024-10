Truffa da 100mila euro ai danni di un'anziana: ladri arrestati dalla Polizia (Di sabato 26 ottobre 2024) Ancora una Truffa a danno di anziani sventata dalla Polizia di Stato. Gli agenti della Sottosezione Polizia Autostradale di Frosinone nella tarda serata del 22 ottobre, hanno intercettato e fermato una Fiat 500X, all’altezza del casello di Anagni, con a bordo tre persone, il cui atteggiamento Frosinonetoday.it - Truffa da 100mila euro ai danni di un'anziana: ladri arrestati dalla Polizia Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ancora unaa danno di anziani sventatadi Stato. Gli agenti della SottosezioneAutostradale di Frosinone nella tarda serata del 22 ottobre, hanno intercettato e fermato una Fiat 500X, all’altezza del casello di Anagni, con a bordo tre persone, il cui atteggiamento

