Tre sindaci della Tuscia eletti in Anci Lazio: "Sapranno far sentire la loro voce a sostegno del territorio" (Di sabato 26 ottobre 2024) Eletto il nuovo consiglio regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). Nominato presidente il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e sono entrati nell'organo anche due primi cittadini della Tuscia: Matteo Amori di Sutri e la sindaca di Vejano Teresa Pasquali. Mentre come delegato Viterbotoday.it - Tre sindaci della Tuscia eletti in Anci Lazio: "Sapranno far sentire la loro voce a sostegno del territorio" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Eletto il nuovo consiglio regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (). Nominato presidente il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e sono entrati nell'organo anche due primi cittadini: Matteo Amori di Sutri e la sindaca di Vejano Teresa Pasquali. Mentre come delegato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Italia - nubifragio nella Tuscia. Domani allerta arancione in Toscana - Una parentesi di maltempo interrompe l’estate in Italia. La Toscana è la regione più colpita con forti temporali che già dalla notte scorsa hanno provocato l'allagamento della Passeggiata di Viareggio, in provincia di Lucca. I vigili del fuoco di ... (Tg24.sky.it)